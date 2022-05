O clã Kardashian-Jenner só aumenta! Relembre alguns momentos fofos das socialites com os filhos

A nova geração de Kardashians e Jenners está muito bem representada; Confira momentos mãe e filhos

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 15h03

O reality show The Kardashians deu novamente a oportunidade dos fãs poderem acompanhar o dia a dia de uma das família mais famosas da geração, desta vez disponível no Brasil pela Star+.

E uma coisa que o público ama é assistir o cotidiano das influenciadoras com os filhos.

Kim (41) é mãe de quatro crianças: North (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3), e uma das cenas mais fofas foi um registro publicado nas redes onde Saint conhece o caçula, que recentemente completou três anos. "Meus garotos", escreveu a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Além de mãe, as socialites são as titias mais babonas do mundo! Kourtney (43)adora se divertir com os sobrinhos e fazer passeios e viagens com a criançada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

A bisavó, Mary Jo, ainda tem a oportunidade de ver os pequenos crescendo e se tornando lindas crianças. E claro que as netas ficam bobas com as cenas de todos juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

A união da família é tanta que North e Penelope (9), filha de Kourtney, estudam na mesma escola. Kim fez a revelação ao publicar uma foto com as pequenas uniformizadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

A caçula das irmãs, Kylie Jenner (24), é mãe de dois: Stormi (4) e um menino, que ainda não teve o seu nome revelado. Reservada, a empresária não mostrou o rostinho do recém-nascido.

Khloé (37) também não fica para trás quando o assunto é a sua filha, True (3), fruto do seu relacionamento com Tristan Thopsom (30). Na première de The Kardashians a pequena marcou presença e chamou a atenção ao combinar o look com a mamãe.