No Dia do Amigo, Eliana publica texto emocionante para os filhos, Arthur e Manuela

A apresentadora Eliana compartilhou um lindo registro dos filhos e celebrou o Dia do Amigo com uma mensagem para Arthur e Manuela

Eliana (48) usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, para comemorar o Dia do Amigo com uma declaração para os filhos, Arthur (10) e Manuela (4). A apresentadora publicou uma linda foto dos herdeiros deitados juntos em uma rede e fez um texto sobre amizade.

"Meus filhos, desejo neste dia do amigo que vcs possam contar sempre um com o outro em todos os momentos. Amigos, Arthur e Manu, recebam esta oração em forma do meu amor: Senhor, faça que eu partilhe a vida com meus amigos. Que eu seja tudo para cada um deles", começou ela.

A artista seguiu o texto com desejos. "Que a todos dê minha amizade, minha compreensão, meu carinho, minha simpatia, minha alegria, minha solidariedade, minha atenção, minha lealdade. Que eu os aceite e os ame como são. Que eu seja um refúgio poderoso e um amigo fiel", disse.

"Faça com que permaneçamos unidos, pela nossa eternidade. Que essa amizade floresça sempre como um belo jardim, para que nós possamos nos lembrar com gratidão. Que sejamos todos cúmplices de bons e maus momentos", completou.

Por fim, Eliana concluiu a sua mensagem. "Eu peço que continue a nos guiar, amparar e proteger.Senhor, obrigado pelos amigos e amigas que transformam minha vida em luz e alegria. Amém", finalizou.

