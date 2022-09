Nanda Costa e Lan Lanh correm em praia do Rio de Janeiro com as filhas

Nanda Costa e Lan Lanh foram fotografadas curtindo um momento de lazer com os filhos no Rio de Janeiro

Redação Publicado em 06/09/2022, às 11h08

A terça-feira, 6, chegou com muito amor por aqui! Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54) foram fotografadas curtindo o dia no Rio de Janeiro. Ao lado dos filhos, o casal esbanjou fofura na manhã do dia.

Nanda Costa e Lan Lanh aproveitaram a manhã para dar uma caminhada na praia com as filhas, Kim e Tiê, de 10 meses.

Recentemente, Lan Lanh aproveitou o seu dia coladinha com sua família e fez questão de registrar o momento nas redes sociais, Nas imagens, ela aparece em um momento carinhoso ao lado da esposa, Nanda Costa, e das filhas, Kim e Tiê, enquanto curtem um almoço em um restaurante.

Veja as fotos de Nanda Costa e Lan Lanh com as filhas:

Foto: JC Pereira/AgNews

Nanda Costa relembra acolhimento de Marcella Fogaça após o nascimento das filhas

Recententemente, Nanda Costa e suas filhas, Kim e Tiê, receberam em sua casa a amiga Marcella Fogaça e suas filhas também gêmeas, Sophia e Pietra. Ao publicar as fotos desse encontro especial, a atriz lembrou do acolhimento especial que recebeu de Marcella após o nascimento de suas filhas.

"Logo que as meninas nasceram eu liguei pra Marcella. Estava muito angustiada com a Kim na Uti, nunca vou esquecer das palavras dela, do acolhimento e das muitas mensagens que trocamos pelo zap a cada etapa de desenvolvimento das nossas meninas", escreveu ela na legenda do post em questão.

