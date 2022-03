Mirella Santos encanta ao fazer coreografia de dança com a filha

Modelo Mirella Santos compartilhou vídeo dançando com Valentina Muniz e encantou

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 14h45

A filha de Mirella Santos (38), Valentina Muniz (7), encantou em mais uma aparição na rede social da mãe.

Nesta terça-feira, 15, a modelo compartilhou um vídeo dançando ao som do cantor Zé Felipe (23) com a herdeira e surpreendeu com a performance que fizeram.

Realizando uma coreografia, mãe e filha mostraram todo o seu gingado com muito estilo ao aparecerem com looks da moda.

"Tal mãe, tal filha! Também entramos na onda do malvadão @zefelipecantor@virginia", escreveu Mirella Santos na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Que lindas", disseram os fãs. "Arrasaram", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Mirella Santos encantou ao compartilhar um clique inédito com a mãe e Valentina Muniz.

Veja o vídeo de Mirella Santos dançando com a filha: