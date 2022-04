Michel Teló surge coladinho com sua esposa e filhos em clique encantador: ''Meu alicerce''

Michel Teló esbanjou alegria ao surgir coladinho com sua família durante um momento encantador

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 14h47

Nesta quarta-feira, 27, Michel Teló (41) decidiu usar suas redes sociais para exibir um moemnto encantador que viveu ao lado de sua família.

O cantor publicou um clique onde ele aparece ao lado da esposa, Thaís Fersoza (38) e dos dois filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), enquanto curtiam um lindo pôr do sol em meio a natureza, enquanto davam largos sorrisos pelas lentes das câmeras.

Na legenda, o papai babão se derreteu: "Cada momento ao lado de vocês é único e especial. Minha família. Meu alicerce.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que foto linda!", disse um. "Família linda e abençoada!", escreveu outro. "Família que eu amo!", falou um terceiro.

Michel teló se prepara para nova temporada do The Voice Kids!

Recentemente, Michel Teló revelou suas expectativas para a nova temporada do The Voice Kids, que estreia no próximo domingo, 1.

"Tá chegando, é nesse domingo a hora de escolher você pra fazer parte do Time Teló no The Voice Kids!", escreveu ele na ocasião.

Confira o clique encantador que Michel Teló fez coladinho com sua família: