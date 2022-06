Michel Teló se derrete ao publicar clique perfeito ao lado de sua família: ''Amo muito que chega dói!''

Michel Teló se derreteu pela esposa e pelos filhos ao publicar um clique encantador coladinho com eles

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 19h50

Nesta terça-feira, 21, Michel Teló (41) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento perfeito que viveu ao lado de sua família.

O cantor publicou um clique encantador onde ele aparece coladinho com a esposa, Thaís Fersoza (38) e com os filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), enquanto eles curtiam a natureza, usando looks elegantes e estilosos, que combinavam entre si.

Na legenda, ele se derreteu pela família: "Que a semana de vocês seja abençoada e cheia de chamego. Amo muito que chega dói!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Quatro lindos!", falou outro. "Assim com esse chameguinho é tudo de bom", escreveu um terceiro.

Confira os clique encantador de Michel Teló coladinho com sua família: