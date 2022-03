Michel Teló faz selfie com o filho e brinca: ''Mini eu''

Cantor Michel Teló compartilhou foto com o herdeiro e brincou sobre serem parecidos

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 09h46

O cantor Michel Teló (41) encantou ao compartilhar uma selfie com o filho!

Neste domingo, 20, o artista publicou uma foto curtindo um momento com Teodoro Teló (4) e brincou sobre serem parecidos.

"Mini eu, rs! Fala ai turma, vocês acha que somos parecidos?", perguntou Michel Teló para os seguidores que logo deram sua opinião.

"Não...Ele é a Thais todinho. Já a Mel é sua cópia", falaram sobre o garoto parecer mais com Thais Fersoza (37) e a filha Melinda(5) com o cantor. "Acho que a Melinda se parece mais com você", disse outra.

Ainda recentemente, Michel Teló encantou ao surgir combinando com a herdeira.

Veja a foto de Michel Teló com o filho: