Michel Teló compartilha vídeo mostrando semelhança com os filhos, Melinda e Teodoro

O cantor Michel Teló impressionou os seguidores ao mostrar a semelhança com os herdeiros

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 12h00

Michel Teló (41) surpreendeu os seus seguidores ao compartilhar um vídeo mostrando a semelhança física com os filhos, Melinda (5) e Teodoro (4).

No vídeo, o cantor resgata algumas fotos da infância e compara com registros dos herdeiros, frutos do seu relacionamento com Thais Fersoza (37).

"E aí, turma... Vocês acham que somos parecidos?", questionou o artista.

Não demorou muito para os admiradores comentarem a publicação: "Muito. Muito mesmo", disse Fátima Bernardes; "A Melinda é a sua cara e o Teodoro parece mais com a Thaís", "Melinda é a sua cara", dispararam os fãs.

Recentemente, Michel Teló usou seu Instagram para homenagear sua esposa, Thais Fersoza, no Valentine's Day.

CONFIRA O VÍDEO DE MICHEL TELÓ