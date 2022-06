Mel Fronckowiak compartilha registro raro da filha, Nina: ''Mini Elsa''

A apresentadora Mel Fronckowiak publicou um vídeo durante um passeio com a filha, Nina

Na noite da última quinta-feira, 23, Mel Fronckowiak (34) fez um passeio especial com a filha, Nina (4), fruto do seu relacionamento com Rodrigo Santoro (46).

A apresentadora e a herdeira curtiram a apresentação do Disney On Ice no Rio de Janeiro, e a mamãe resolveu mostrar o momento mãe e filha nas redes sociais.

Mel compartilhou um vídeo exibindo toda a preparação da dupla, e até mesmo a fantasia de Elsa, do desenho Frozen, escolhida pela pequena.

"Já que tem feito tanto frio no Rio, a gente foi ao encontro do #DisneyOnIce ontem pra cantar “Let it go” com esses artistas incríveis. E foi muito bom! Levei comigo a mini Elsa e ela também amou - o espetáculo e o lanchinho preparado em casa com carinho", escreveu a mamãe na legenda.

Os admiradores fizeram questão de comentar a publicação. "Tô amando que você tá toda blogueirinha, tudo pra mim", "Lindas e maravilhosas", "Essa mini Elsa é a coisa mais linda", dispararam.

CONFIRA O VÍDEO DE MEL FRONCKOWIAK