Mariana Uhlmann desabafa sobre briga entre os filhos mais velhos

Mariana Uhlmann gera identificação ao revelar briga entre Joaquim e Maria

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 13h52

Amor de irmão é uma coisa gigante, incomparável e, muitas vezes, ‘problemático’!

Nesta quinta-feira, 24, Mariana Uhlmann (30) fez um desabafo sobre uma situação que aconteceu com seus filhos mais velhos.

Em seu Instagram, a influenciadora postou uma foto onde apareceu ao lado de Joaquim (7) e contou que ele estava revoltado com Maria (5).

Sempre muito espiritual, ela explicou a situação, disse que os dois rezaram e que tudo se resolveu. Ela também contou sobre um momento especial que o primogênito teve com seus amigos.

“Amado meu!”, começou na legenda. “Há um tempo ele estava com uma revolta interna com a irmã, vínhamos percebendo isso… Começamos a orar e um dia fui conversar com ele, eu ele e o Espírito Santo”.

“Fomos pro seu quarto e falei que ele não tinha porque ter uma revolta com a irmã dele, e ele falou que ela tinha tirado dele os momentos de ser sozinho... Em algum momento erramos e fizemos ele sentir isso! Falei que a culpa não era dela, até porque se não fosse ela seria uma outra criança porque eu e o Fi, como marido e mulher, queríamos mais filhos, e era uma escolha nossa e não dele!”, prosseguiu a esposa de Felipe Simas (29).

“Expliquei que quando ele crescesse e tivesse sua família ele poderia escolher quantos filhos ele ia ter com sua esposa assim como nós! E dali começamos a dar uma atenção também especial para o nosso mais velho!”, disse.

“Ontem os amigos dele vieram pra cá depois da escola, meu coração não estava se aguentando! Pra começar ele veio no carro do lado dela e os dois amigos atrás, vieram rindo, gargalhando na verdade… Chegamos e eles brincaram inclusive com o vi o dia todo, se desentenderam e se resolveram sozinhos, e foi assim o dia todo! Que alegria ver que quando somos guiados pelo Espírito Santo as coisas se transformam!”, garantiu a gata ao final.

Confira a foto, feita por Babuska, que Mariana Uhlmann usou para ilustrar seu desabafo: