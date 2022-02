Kids / família reunida!

Maíra Cardi resgata clique em família de Arthur Aguiar com Sophia: ''Te amamos''

Com saudades do marido, Maíra Cardi compartilhar clique carinhoso ao lado do amado e da filha

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 12h40

Maíra Cardi e Arthur Aguiar com a filha, Sophia - Reprodução/Instagram