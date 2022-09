Mãe de Marília Mendonça mostra Léo em momento fofo com Murilo Huff: "Matando a saudade"

Nas redes sociais, dona Ruth Moreira publicou um registro fofo entre o neto, Léo, e o cantor Murilo Huff

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 20h40

Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021), usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento fofo entre o neto, Léo (2), e seu pai, o cantor Murilo Huff (26).

Na imagem compartilha nos Stories do Instagram nesta terça-feira, 13, o menino aparece deitado no colo do artista, que está de olhos fechados e abraçando o pequeno. Na legenda, dona Ruth se derreteu pelo momento. "Matando a saudade do papai", escreveu ela.

Murilo, vale dizer, estava há uma semana sem ver o filho pessoalmente. Na última semana, o artista revelou nos Stories do Instagram que estava se preparando para cumprir uma nova agenda de compromissos e mostrou que estava se despedindo de Léo.

"Dá um cheirinho no papai aqui. Ai que delícia", disse ele enquanto recebia vários beijinhos no rosto. "Antes de voltar para a estrada ganhando o melhor carinho do mundo", escreveu o artista na legenda da publicação.

Confira o clique fofo de Murilo Huff com o filho, Léo:

Murilo Huff com Léo - Reprodução/Instagram

Diversão com o filho

Recentemente, Murilo Huff dividiu um momento fofo com seus seguidores das redes sociais. O cantor sertanejo mostrou um passeio que fez com o filho, Léo em um parque. Nos primeiros registros, os dois surgem em um escorregador gigante e descem o brinquedo inflável de mãos dadas.

Em outra publicação, Huff e Léo aparecem pulando um pula-pula com estampa de melancia. "Melhor sorriso do mundo", escreveu ele, ao mostrar o menino todo sorridente e deitado no brinquedo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!