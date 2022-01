Mãe de Giovanna Ewbank compartilha cliques dos netos se divertindo no rancho e se derrete: ''Perfeição''

Deborah Ewbank, mãe da atriz Giovanna Ewbank, exibe momento de diversão dos netos, Titi e Bless

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 14h51

Deborah Ewbank, mãe da atriz Giovanna Ewbank (35), atualizou as redes sociais com cliques perfeitos dos netos, Titi (8) e Bless (7).

A família está curtindo lindos dias de descanso no rancho, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e as crianção estão aproveitando as férias para se divertirem.

Nas imagens registradas pela vovó coruja os mais velhos aparecem se deliciando em uma queda d'água e se refrescando com uma bebida.

"Há perfeição sem filtro", escreveu a veterana na legenda da publicação.

"Esses dois são a perfeição mesmo", elogiou uma internauta; "Linda demais essa dupla", disparou outra; "Ai meu coração! Não dá com eles", comentou uma terceira.

CONFIRA OS REGISTROS DE TITI E BLESS