Luciano Camargo celebra aniversário de 12 anos das filhas gêmeas, Isabella e Helena: ''Como o tempo passa rápido!''

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 17h35

Esta sexta-feira, 25, é dia de festa na casa de Luciano Carmargo (49)! Isso porque as filhas gêmeas do sertanejo, Isabella e Helena, acabam de completar 12 anos de vida.

Para celebrar essa data mais que especial, o cantor pub licou um vpideo onde ele mostra momento que ele viveu com as meninas, desde quando elas ainda eram bebês, até os tempos atuais.

Na legenda, ele se derreteu pelas herdeiras, fazendo uma homenagem: "Hoje é o dia delas! São 12 anos de bençãos constante em minha vida através da vida delas. Filhas amadas, como o tempo passa rápido! Parece que foi ontem... Tantos registros inesquecíveis... Sempre que eu dava uma flor, vocês perguntavam quem vivia naquele mundinho minúsculo… Isso porque um dia vocês assistiram o filme 'Horton e o Mundo dos Quem'. E eu tinha que criar uma história diferente sempre…"

"E assim a gente brincava com os margaridos, fofuxos, roxinhos e tantos outros moradores daquelas flores que eu pegava no caminho para escola todos os dias… Filhas, essa é apenas uma das muitas lembranças que guardarei em meu coração. E sei que muitas ainda virão, também sei que em todas elas teremos a benção do nosso amado Jesus Cristo e é a Ele que peço pela vida de vocês. Que a graça de Deus seja com vocês hoje e sempre! Parabéns minhas filhas, amo vocês", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a usar os comentários para também mandar suas felicitações para as pequenas: "Princesas lindas!", disse um. "Bençãos na vida das duas!", escreveu outro. "Que amor! Um abraço carinhoso para elas!", falou um terceiro.

