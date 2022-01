Luana Piovani mostra que tatuou um desenho feito pela filha e encanta a web

Mãe-coruja! Luana Piovani eterniza tentativa de Liz de escrever a palavra 'amor'

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 10h01

Luana Piovani (45) fez mais uma tatuagem na última quarta-feira, 26!

E, desta vez, uma mais do que especial. A atriz decidiu eternizar um desenho feito por sua filha, Liz (6).

No Instagram, ela publicou uma sequência de fotos e vídeos para mostrar o processo e o resultado final da arte em sua pele.

“Arte feita pela Liz e agora eternizada no braço da mamãe. Liz está se alfabetizando e, durante uma tentativa de escrever ‘amor’, fez esse desenho escrito. Me apaixonei e o tatuei. Vamos ver o que será o dos meninos”, brincou a loira no começo da legenda.

“E aviso aos navegantes, tattoo não dói mais. O barulho da agulha diminuiu em 50% e o incômodo/dor , o mesmo. Jajá minha Katrina sai”, prometeu em seguida. “Grata minha ‘pricancia’ amada Rebeca Rulli pela companhia e grata ao tatuador por mais essa delícia grudada ao meu corpinho”, agradeceu ao final.

Vale lembrar que a artista da nova tatuagem da musa é irmã gêmea de Bem (6) e caçula de Don (8). Os três são filhos de Luana com Pedro Scooby (33), que está no BBB22.

Veja a nova tatuagem de Luana Piovani, desenhada por sua filha: