Luana Piovani curte passeio pelo Central Park de Nova York na companhia dos filhos

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 20h00

Nesta sexta-feira, 15,Luana Piovani (45) decidiu aproveitar o feriado de Páscoa para curtir um momento especial ao lado dos filhos, Dom (9), Bem (6) e Liz (6).

A atriz publicou um clique onde ela aparece coladinha aos herdeiros, enquanto eles curtiam um passeio pelo Cetral Park de Nova York, se divertindo muito, enquanto davam risadas para as lentes das câmeras.

Na legenda, ela se derreteu pelo momento: "Grata Pai, por tanto! Sexta da Paixão. Páscoa. Jesus renascido em nós. NYC/ 2022."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que amor de foto!", disse um. "Belíssima foto!", falou outro. "Família linda!", escreveu um terceiro.

Luana Piovani não libera imagens dos filhos no BBB 22

Recentemente, após Pedro Sccoby (33), ex-marido de Luana, ganhar mais uma Prova do Anjo no BBB 22, a atriz comentou, respondendo seus fãs que não iria liberar a imagem dos herdeiros do casal.

Entretanto, ela e a atual mulher do surfista, Cintia Dicker (35), entraram em acordo e pediram para os pequenos fazerem desenhos para o papai: "Ela sugeriu um desenho e todos adoraram a ideia! Eles vão fazer um desenho bem lindo pro pai. Os meninos já fizeram, só falta a Liz. Dai vocês vão ver os desenhos que as crianças fizeram, tá bem? Aproveitem o final de semana", contou a loira em suas redes sociais.

