Luana Piovani celebra aniversário do filho e desabafa sobre ausência de Pedro Scooby: ''Escolhas e renúncias''

No aniversário de 10 anos de Dom, Luana Piovani deixa homenagem carinhosa ao filho e lamenta ausência de Pedro Scooby na festa

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 11h38

Neste sábado, 26, Luana Piovani (45) utilizou as redes sociais para celebrar o aniversário de seu primeiro filho, Dom, que está completando 10 aninhos!

Emocionada, a mamãe coruja compartilhou um registro fofíssimo do primogênito e não deixou de lamentar a ausência de Pedro Scooby (33), pai do menino, que está confinado no BBB 22.

“Hoje é um dia muito importante! Aniversário de 10 anos do menino Dom. Primogênito. O nome não poderia ser melhor, Dom, dádiva recebida. Eu fico aqui de peito cheio e coração transbordando e penso no Pedro, que hoje vai sofrer por não estar aqui. Sofremos todos. Escolhas e renúncias”, escreveu ela na legenda da publicação.

“O que importa é que está dentro dos nossos corações, brilhando na escolha que fez e já já sai pra poder estar com essas três preciosidades que tanto lhe amam”, completou. Vale lembrar que a loira não sabia da decisão do surfista de entrar no reality, descobrindo junto do público que ele seria um dos participantes da edição.

Além de Dom, o ex-casal também é pai dos gêmeos Liz e Bem, de 6 anos. Atualmente, a atriz namora Lucas Bitencourt, enquanto Scooby é casado com a modelo Cintia Dicker (35).