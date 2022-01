Longe da família, Marcos Mion posta texto emocionante no Instagram

Enquanto sua mulher e filhos viajaram para aproveitar as férias, Mion ficou trabalhando

Redação Caras Publicado em 24/01/2022, às 21h10

Nesta segunda-feira, 24, Marcos Mion (42) postou em seu Instagram um texto emocionante dizendo que está com saudades de sua família!

Enquanto sua esposa e seus filhos saíram em viajem para aproveitar as férias, o apresentador do Caldeirão ficou trabalhando.

Junto a uma foto da tela do celular mostrando a ligação de vídeo com a família, o ex- apresentador de A Fazenda escreveu: "É como um buraco no meu coração ficar longe deles. É muito difícil".

"Eu aguento as condições mais malucas de trabalho, sem hora, sem lugar, até sem saúde, contanto que eu tenha a perspectiva de chegar em casa para minha família", complementou Mion.

Nos comentários, os seguidores do apresentador se simpatizaram com ele. Uma fã escreveu: "Texto lindo e dolorido. Já já vocês estão juntos de novo. Amo essa família".

Outra seguidora ainda escreveu: "É exatamente assim. A gente suporta tudo, menos ficar longe dos filhos". Quem também marcou presença nos comentários foi a apresentadora Fernanda Gentil (35) que reagiu à foto escrevendo: "Lindezas".

