Leticia Spiller se derrete ao postar clique perfeito da filha: ''Minha obra-prima''

Mãezona! Leticia Spiller usa as redes sociais para prestar homenagem para Stella

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 14h46

Leticia Spiller (48) não faz questão alguma de esconder dos internautas o quanto é apaixonada por sua família.

Nesta quarta-feira, 27, não foi diferente.

Sempre muito carinhosa, a atriz usou o Instagram para publicar uma foto muito linda -feita por Daydream- de Stella (11).

Como legenda do post, ela compartilhou um poema lindo que escreveu para a filha mais nova. “Poema do dia com ela; meu poema da vida inteira, minha obra-prima”, começou. “Ainda te sinto pequena em meus braços… No abraço tantos momentos. A transformar minha flor de manacá”.

“Florzinha que desabrocha de beleza, vai mudando de cor encantando as borboletas. Da pureza do branco ao rosa descoberta de menina até um dia de amor virar violeta”, prosseguiu.

“Filha amada, sejas sempre regada de amor, prosperidade, saúde e alegria. Stella Estrella Poesia sem fim”, brincou a artista ao final.

Vale lembrar que ela também é mãe de Pedro Novaes (25).

Confira a homenagem que Leticia Spiller prestou para sua herdeira: