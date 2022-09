Letícia Colin esbanja fofura com foto ao lado do filho, Uri: "Close do amor"

Atriz Letícia Colin surgiu em uma foto esbanjando fofura ao lado do filho, Uri, de 2 aninhos

Redação Publicado em 02/09/2022, às 13h23

Nesta sexta-feira, 2, Letícia Colin (32) explodiu o fofurômetro ao publicar uma foto ao lado do filho, Uri, de 2 aninhos.

Através de seu perfil no Instagram, Letícia Colin compartilhou uma foto belíssima com o filho, tirada pelo marido, Michel Melamed (46).

Na foto publicada pela atriz, ela surgiu apontando para a câmera, enquanto o pequeno, surgiu sorridente: "No close do amor. Por ele, logicoooo @michelmelamed. Coxão de mamys bombando!", escreveu na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Letícia Colin, aproveitaram para enaltecer a beleza da família: "Muito amor numa foto só!", escreveu um internauta. "Michel, fotógrafo de milhões", destacou outro. "Lindos demais", disse o terceiro.

Confira a foto publicada por Letícia Colin:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Colin (@leticiacolin)

Filhos de Letícia Colin, Tata Werneck e Pablo Sanábio surgem juntos em fotos:

Recentemente, Letícia Colin derreteu o coração dos seguidores ao compartilhar uma sequência de registros fofíssimos. Mostrando que a amizade vai além dos pais, a atriz flagrou o filho se divertindo com os filhos de Tata Werneck e Pablo Sanábio.

Nas imagens, Uri, Clara Maria e Manuela aparecem sentadinhos no sofá enquanto assistem televisão e brincam juntos.

"Delicadeza em pequenos momentos gigantes. Somos uma aldeia", escreveu Letícia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!