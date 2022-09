Larissa Manoela mostra fotos raras com a afilhada em aniversário: ''Muito amor''

Atriz Larissa Manoela compartilhou fotos do aniversário da afilhada e encantou ao surgir com a menina cheia de fofura

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 13h35

A atriz Larissa Manoela (21) encantou os internautas ao compartilhar fotos fofíssimas com a afilhada, Antonella. Celebrando os cinco anos da pequena nesta quarta-feira, 14, a famosa mostrou alguns registros da festa de aniversário da menina.

Com os pais e o namorado, o ator André Luiz Frambach (25), Larissa Manoela apareceu comemorando mais um ano de vida da afilhada, que deu um show de fofura ao surgir toda arrumada para o momento.

"Hoje meu serumaninho favorito tá completando 5 anos! Quando me falavam que o tempo passa depressa e de repente você pisca e o bebê vira criança, criança vira pré adolescente, o adolescente vira adulto e de verdade: confesso que eu não acreditava muito nisso. Mas vendo minha afilhada comemorar seu 5º aniversário me caiu bem essa ficha", comentou a famosa.

"Eu me joguei, aproveitei, abracei, beijei, agarrei, dancei e cantei o que a 9 anos atrás eu cantava pra irmã mais velha dela, na festinha de 6 anos. Quando lá atrás eu fui contratada como Maria Joaquina pra me apresentar em seu aniversário por essa família que hoje é a minha também. A gente não sabia o que viria pela frente… a aproximação de nossas famílias, nossa amizade, o título de afilhada do coração que sua mãe @maede4amoress, minha dinda me presenteou, até você chegar e eu receber a incrível missão de ser sua madrinha", disse a atriz.

E finalizou a declaração: "Meu amor, meu desejo é que você cresça cheia de saúde, regada de bençãos e plena de felicidade. Sorria sempre porque assim eu estarei sorrindo contigo! Muito amor Didi estará sempre aqui. PRA VOCÊ, JUNTAS! Eu & você. Você & eu!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela surge em clima de romance em cachoeira e assume namoro com André Luiz Frambach

No dia 17 de julho deste ano, Larissa Manoela compartilhou uma foto em clima de romance com André Luiz Frambach e confirmou o namoro com o ator. Até então havia boatos de que os dois estariam novamente juntos após terminarem. Contudo, após o clique do beijo dos pombinhos na cachoeira não houve dúvidas de que tinham reatado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!