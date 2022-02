Kyra Gracie se derrete ao publicar cliques fofos dos filhos: ''Sobre o que a vida é''

Kyra Gracie mostrou seu lado mãe babona ao publicar alguns cliques fofos dos filhos se divertindo

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 13h23

No último domingo, 20, Kyra Gracie (36) decidiu usar suas redes sociais para se derreter pelos seus três filhos, Ayra (7), Kyara (5) e Rayan (1).

A atleta publicou alguns cliques onde os pequenos aparecem se divertindo juntos, enquanto se davam um abraço super carinhoso.

Na legenda, ela escreveu: "What life is about", que em português se traduz como algo: "Sobre o que a vida é".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindezas!", disse um. "Fábrica de lindas crianças", escreveu outro. "Quanta fofura!", falou um terceiro.

Viagem em família na neve!

Recentemente, Kyra abriu o álbum de fotos de sua viagem em família para os Alpes Franceses para curtir a neve.

"Porque amamos viajar com a família", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques fofos que Kyra Gracie fez dos filhos se divertindo: