Khloé Kardashian se derrete ao posar coladinha com a filha, True: "Minha favorita''

True Thompson, filha de Khloé Kardashian, rouba a cena ao aparecer com sorrindo em clique encantador com a mãe

Redação Publicado em 21/06/2022, às 10h55

A empresária Khloé Kardashian (37) usou as redes sociais na última segunda-feira, 20, para compartilhar um momento especial com a filha, True Thompson (3), fruto do seu ex-relacionamento comTristan Thompson (30).

De visual novo, a estrela do The Kardashians (Star+) exibiu um momento encantador com a herdeira durante um passeio em um parque em Los Angeles, na Califórnia.

Nas fotos, elas aparecem coladinhas e fazendo uma pose clássica para selfies: "Minha garota favorita", escreveu a irmã de Kim Kardashian (41) ao se derreter pelo sorriso da filha nos registros.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam carinho e amor pela dupla: "Lindas demais", declararam. "Amo vocês", continuaram. "Que sorrisinho mais lindo!", destacou um terceiro.

Inclusive, nas últimas semanas, foi revelado que Khloé Kardashian descobriu traição do ex-namoradodurante as filmagens do novo reality-show da famíliaKardashian-Jenner. No início do ano, quando a notícia da traição do atleta foi revelada, a socialite postou fotos em seu Instagram com uma indireta na legenda: "Traição raramente vem dos seus inimigos".

