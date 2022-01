Khloé Kardashian posta clique fofo da sua filha True: "Apenas Vibes Boas"

A filha da influenciadora apareceu na foto usando um belo vesitdo colorido

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 19h46

Nesta terça-feira, 25, Khloé Kardashian(37) postou uma foto da sua filha True (3) usando um vestido bem colorido!

No clique, vemos a pequena com o vestido, uma botinha preta e segurando uma jaqueta da mesma cor. Na legenda do post, a mãe escreveu: "Vestido Good Vibes Only". A influenciadora se referia a frase escrita no vestido, "Good Vibes Only" (Apenas Vibes Boas).

Os fãs da estrela de Keeping Up With The Kardashians, adoraram a foto de True. "True é tão fofa", escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: "Ela é tudo".

Uma seguidora reagiu à foto da filha de Tristan Thompson(30) dizendo: "O ser humano mais fofo que eu já vi na minha vida". E outra fã de Khloé e True escreveu: "Minha pequena deusa".

Confira aqui o clique de True, postado por Khloé!