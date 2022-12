Kayky Brito exibe momento de diversão com o filho: "Agradecer por estarmos aqui"

O ator Kayky Brito encantou os fãs nas redes sociais com fotos do filho

O ator Kayky Brito (34) deixou os seguidores nas redes sociais encantados nesta segunda-feira, 26. No Instagram, ele compartilhou fotos com o filho, Kael (01), fruto de seu relacionamento com Tamara Dalcanale.

Nas imagens, pai e filho se divertem em meio a natureza, enquanto tomavam sol. "A vida é uma estreia diária. Cada dia será um novo início de uma atividade; provar, conhecer, estar, ir, chorar, sorrir. O que importa é continuar fazendo aniversário e agradecer por estarmos aqui", legendou o galã na publicação.

Prontamente, os fãs da dupla reagiram: "Quanto amor", disse uma. "Lindos esses meninos", escreveu outra. "Deus abençoe vocês", desejou uma terceira. "Sábias palavras. Que paizão", comentou um quarto seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kayky Brito (@kayky.brito)

Kayky Brito reage à cena de Bernadete, personagem em 'Chocolate com Pimenta'

Kayky Brito divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar que estava acompanhando a novela Chocolate com Pimenta.

No folhetim, o ator interpretava Bernadete, filha de Jezebel, que desde criança é criada como uma menina, contudo, ao crescer, percebe que é diferente das outras jovens da cidade.

Em seu perfil no Instagram, Kayky compartilhou uma cena em que Bernadete aparece conversando com Ana Francisca e revela que sente que algo errado acontece com ela.

Ao dividir o momento, o ator confessou que sempre que assiste à novela, torce para a personagem contar para alguém que seu corpo é diferente das outras mulheres, e assim, todos vão descobrir que ela, na verdade, é homem.

Os fãs amaram ver a reação do ator. "Bernadete, icônica", disse uma seguidora. "Melhor novela que já fizeram", comentou outra. "Eu amo esse personagem num grau. Parabéns querido... você sempre é um ator de grande gabarito", falou mais uma. "Gosto dessa novela só por causa de você", escreveu uma fã.