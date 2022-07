José Loreto encanta internautas com cliques ao lado da filha, Bella

Ator José Loreto compartilhou cliques de um passeio com a filha, Bella, e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 09h17

O ator José Loreto (38) curtiu o último domingo, 3, com um companhia pra lá de especial!

José Loreto aproveitou o domingão na companhia da filha, Bella, de 4 aninhos e encantou a web ao compartilhar os cliques do passeio.

Em seu perfil no Instagram, Loreto compartilhou uma série de fotos com a filhota, fruto de seu relacionamento com a atriz Débora Nascimento(36).

Nas fotos compartilhadas pelo ator, pai e filha surgiram coladinhos, esbanjando carinho: "Amore mio", declarou José Loreto.

Confira os cliques de José Loreto com a filha: