José Loreto encanta ao mostrar fotos levando a filha para a escola

Ator José Loreto fez fotos levando a herdeira para escola e encantou com momento cheio de fofura

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 09h56

O ator José Loreto (37) encantou ao compartilhar fotos com a filha!

Nesta segunda-feira, 11, o artista global - que aparecerá na segunda fase de Pantanal como o filho de Zé Leôncio com Filó - publicou alguns cliques com Bella Loreto (3) pronta para ir para a escola e esbanjou amor com o momento fofo.

"Eu na estica. Ela na preguiça. Eu indo pro trabalho. Ela pra escola. Essa vida é muito doida. Essa vida é muito mara. Luz e amor em nossas caminhadas", refletiu ele na legenda.

Nos comentários, os seguidores babaram pelos registros. "Lindos", admiraram os fãs. "Que exemplo de pai", falaram outros.

Ainda recentemente, Bella Loreto roubou a cena ao surgir passeando no shopping com José Loreto fantasiada de princesa.

Veja as fotos de José Loreto com a filha: