José Loreto curte momento divertido ao admirar belo arco-íris coladinha com a filha, Bella

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 12h26

No último domingo, 20, José Loreto (37) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado da filha, Bella (3).

O ator publicou uma série de cliques onde eles aparecem coladinhos, admirando um belo arco-íris do quintal de sua casa, enquanto eles se divertiam.

Na legenda, ele apenas escreveu: "Domingo", recheado de emojis de corações coloridos.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Amor que transborda!", escreveu um. "É muito linda e perfeitinha!", falou outro. "Que fotos maravilhosas!", disse um terceiro.

Bastidores de Pantanal!

Recentemente, José aproveitou a nostalgia nas redes sociais para mostrara um pouquinho das gravações de Pantanal.

O ator publicou uma série de cliques com vários peões com quem compartilhou a rotina por semanas no Mato Grosso do Sul.

"Pantaneiro. Primeira comitiva da minha vida. O dia em que renasci peão", escreveu ele na ocasião.

