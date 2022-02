José Loreto assiste ao pôr do Sol com a filha e se derrete: ''Minha menina Bella''

Com registros deslumbrantes, José Loreto faz declaração carinhosa para a filha e emociona internautas

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 15h06

Nesta segunda-feira, 14, José Loreto (37) deixou seus seguidores encantados com registros ao lado da filha, Bella (3).

Aproveitando juntinhos o alaranjado do pôr do Sol, o papai coruja clicou a pequena modelando como um ensaio fotográfico.

“Minha menina bella”, escreveu ele na legenda da publicação. Única herdeira, Bella é fruto do ex-casamento do artista com Débora Nascimento (35).

Pelos comentários, os fãs fizeram chover elogios. “Como ela cresceu”, disse um. “Tão perfeitinha”, declarou outro. “Linda demais”, afirmou mais um.

Atualmente, o galã está em contagem regressiva para o lançamento do remake de Pantanal, na qual interpreta o personagem Tadeu, um dos peões da trama.