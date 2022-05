Joaquim Lopes mostra 'momento de conexão' com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra

O ator Joaquim Lopes publicou um registro fofo com as filhas gêmeas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 18h33

Joaquim Lopes(41) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique fofo ao lado das filhas, Sophia e Pietra (1).

No registro publicado em seu perfil no Instagram na tarde desta terça-feira, 17, o ator aparece em um "momento de conexão" com as gêmeas, fruto de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça.

"Momento conexão! E que legal que elas cabem direitinho nas minhas entradas… #supergemeas #nois4 #amordepaiefilhas", brincou o artista, referindo-se sobre as entradas da sua cabeça.

Os seguidores se derreteram pelo clique e elogiaram a linda família. "Muito amor envolvido", disse uma fã. "Que coisa mais linda. Parabéns por essa família", comentou outra. "Que fofura. É lindo esse momento com as filhas", falou uma terceira.

Maternidade real

Marcella Fogaça sempre falou abertamente sobre as dificuldades pelas quais passou durante a gestação das gêmeas. Um dos tópicos recorrentes no repertório da cantora é o fato de Sophia e Pietra terem nascido prematuras. Segundo a mulher de Joaquim Lopes, as duas fariam seu primeiro ano de vida no dia 10 de maio.

"10 de maio. Quando descobri que estava grávida essa foi a DPP que minha médica me passou. Algumas semanas depois, descobrimos que minha gestação era mono-mono, de risco e que teria que ser interrompida com 32 semanas. A data passou a ser 20 de março e assim foi", escreveu ela em um trecho da publicação.

Confira: