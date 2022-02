Kids / o bebê cresceu!

Jade Seba desabafa sobre primeiro dia de Zion na escolinha: ''Coração fica apertado''

Já sofrendo com saudades do filho, Jade Seba fala sobre preocupação com Zion em seu primeiro dia na escolinha

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 14h03

Jade Seba - Reprodução/Instagram