Ivete Sangalo mostra passeio com a família e as filhas gêmeas roubam a cena: ''Bonecas''

A cantora Ivete Sangalo compartilhou um vídeo do passeio na natureza com o marido e os filhos, e celebrou o Dia das Crianças

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 12h48

Ivete Sangalo (50) aproveitou o Dia das Crianças para dividir com os seguidores um passeio na companhia da família. A cantora registrou momentos encantadores com o marido, Daniel Cady (37), e filho mais velho, Marcelo (13), e as gêmeas, Marina e Helena (4 anos).

No vídeo, as meninas se divertem na natureza, pulando em poças de lama, correndo com a matriarca e se encantando com os animais.

"Brincar e viver a natureza. Preservar é amar e ser extraordinário , sensível e inteligente . Minhas crianças usufruindo isso tudo com todo amor e respeito. Viva as crianças, elas saberão sempre mais que nós, garantirão aquilo que nós não sabemos mais cuidar. Feliz dia das crianças!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo registro. "Perdi tudo no final! Coisa mais linda!", "Coisas lindas da vida! Nós, seus zamurinhos, ficamos com o coração cheio de amor vendo isso", "Só vejo amor, ensinamentos e uma linda construção de futuro!", dispararam eles.

IVETE SANGALO SE DERRETE POR VÍDEO DO MARIDO COM AS FILHAS

Daniel Cady (37) aproveitou o Dia das Crianças para dividir com os seguidores das redes sociais uma receita de torta de chocolate com calda de framboesa sem farinha. O marido da cantora Ivete Sangalo (50) contou com a ajuda da filha, Marina (4), que aparece bastante animada nas imagens para ajudar o papai. Helena (4), que na hora do preparado da sobremesa já estava dormindo, apareceu depois para experimentar a torta.

