Ivete Sangalo aparece com tala no braço ao lado do filho Marcelo em aeroporto

A cantora Ivete Sangalo publicou uma foto no aeroporto abraçada com seu filho mais velho Marcelo e preocupou fãs ao surgir com tala no braço

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 20h59

Nesta quarta-feira, 3, Ivete Sangalo (50) compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado do seu filho mais velho, Marcelo (12).

A cantora apareceu ao lado do filho no aeroporto com uma tala no braço e vestindo um casaco. O filho da artista com Daniel Cady também usava um casaco de moletom.

“Meu parceiro lindo de viagem! Te amo cara, acho que ele parece mais comigo do que eu”, escreveu Ivete na legenda da foto.

Os fãs da cantora adoraram as fotos da dupla. “Lindos e amados”, escreveu um seguidor. Outra fã elogiou: “Lindos! Marcelinho coisa mais fofa do mundo”.

Os seguidores de Ivete também se preocuparam com o braço da artista e apresentadora que pareceu estar quebrado. “E esse bracinho aí? Melhoras, coisa linda”, comentou um fã. E outro seguidor desejou: “Melhoras Ivetinha”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Marcelo e a prancha de surfe!

Recentemente, o filho de Ivete Sangalo fez barulho nas redes sociais ao anunciar que estava vendendo seu videogame para comprar prancha de surfe.

Em entrevista para o youtuber Fred (33), Ivete comentou sobre a atitude do filho: "Não tem a ver com a grana, e sim, com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. Eu o autorizei a se virar, acredito e confio muito no meu filho".