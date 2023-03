Ivete Sangalo abre o jogo sobre a rotina com os filhos dentro de casa: "Tenho um combinado"

Ivete Sangalo revelou que consegue dividir bem as tarefas com o marido, Daniel Cady

Ivete Sangalo (50) detalhou como é o dia a dia dentro de sua casa, visto que ela tem três filhos com o nutricionista Daniel Cady (37).

Os filhos de Ivete Sangalo são Marcelo (13) e as gêmeas, Helena e Marina (05). Assim como toda mãe, ela quer estar presente na vida das crianças, mas o trabalho e a agenda apertada dificultam.

A cantora revelou que tem dois tipos de rotina para dar conta da maternidade e que fez um acordo com seu marido.

"Tenho um combinado com Daniel que é o seguinte: antes eu me cobrava muito, com essa coisa de acordar cedo e ficar com meus filhos. Toda mãe sabe do que eu estou falando. Eu quero ficar 24 horas com eles, é um inferno. Daniel me trouxe esse equilíbrio e falou: Meu amor, calma. Não é assim. Tenha calma. Como eu sou uma pessoa da noite, de manhã cedinho quem acorda é Daniel, leva na escola. Eu busco e, a partir daí, a gente vai assumindo juntos essa jornada que é ser pai e mãe. Eu acordo, tomo meu café da manhã", explicou Ivete.

Daniel deixou claro que as filhas costumam ter um hábito alimentar muito parecido com o de Ivete e que elas são super comilonas.

Marido de Ivete Sangalo fala da alimentação da cantora: "Quebra todas as teorias"

Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady revelou que é ele quem cuida da alimentação da cantora, não apenas no carnaval, mas como no ano inteiro.

“A Ivete sabe muito de alimentação, ela é muito disciplinada. Ela sabe o que pode comer, quantidade, e o que faz bem pra ela, conhece muito bem o corpo dela”, iniciou ele.

“O que eu fiquei mais curioso é que quando eu conheci ela, eu tentava aplicar várias estratégias alimentares que eu apliquei em atletas, e não funcionava com ela. E eu ficava ‘de onde vem tanta energia dessa mulher, que ela quase não come?”, contou. “Quando chega o final do carnaval ela fica mais tranquila, e aceita melhor os alimentos”, complementou.

“Eu já vi ela comendo algodão doce e comendo bolo em cima do trio. Não tem o que é certo e o que é errado, Ivete quebra todas as teorias, tudo o que a gente preconiza, ela consegue fazer do jeito dela e dá certo”, seguiu o nutricionista.