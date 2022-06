Isis Valverde publica vídeo exibindo o dia a dia com o filho, Rael, e encanta: ''Que lindos''

Isis Valverde compartilhou um vídeo fofíssimo com o filho, Rael, e derreteu o coração dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 17h46

Isis Valverde (35) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um vídeo na companhia do filho, Rael (3), fruto do seu antigo casamento com André Resende.

No perfil do Instagram, a atriz publicou um compilado de cenas encantadoras com o herdeiro e derreteu o coração da web.

Nas imagens, a dupla aparece se divertindo em diferentes momentos e exibindo a fofura e beleza do dia a dia.

"Muito amor envolvido", declarou uma internauta; "O Rael a cada dia mais lindo e inteligente! Seu companheirinho", disse outra; "Ele esta cada vez mais parecido com você", disparou um terceiro.

Recentemente, Isis Valverde atraiu todos os olhares ao marcar presença na 48º edição do AFI Life Achievement Awards, noite de gala do American FilmInstitute, em Los Angeles.

CONFIRA O VÍDEO DE ISIS VALVERDE E RAEL