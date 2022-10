Isis Valverde aproveita final de semana ensolarado na piscina com o filho Rael

A atriz Isis Valverde compartilhou nas redes sociais imagens do filho Rael aproveitando piscina em dia ensolarado

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 16h08

Neste sábado, 15, Isis Valverde (35) compartilhou em seu Instagram algumas imagens de seu filho Rael (3) aproveitando dia do sol na piscina.

A atriz apareceu com um biquíni vermelho, que havia mostrado em seus stories anteriormente embaixo de um vestido azul, ao lado do filho que vestia uma roupa de banho do Homem-Aranha. Isis ainda compartilhou uma foto em preto e branco do pequeno.

Na legenda do carrossel composto por três fotos, a estrela de “A Força do Querer” se declarou para o fruto de seu relacionamento com André Resende: “Meu mundo inteiro”.

Nos comentários, o primogênito de Isis roubou a cena e recebeu uma chuva de elogios nos comentários. “Seu filho é lindo”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Excesso de fofura passando na minha telinha”.

Reprodução: Instagram

Deusa!

No início desta semana, Isis deixou seus fãs babando ao posar com um look ousado que exibia seu corpo escultural.

Na foto tirada em frente ao espelho, a artista fez carão ao posar de lado, usando um top sem alça de couro preto, calça e botas de cano alto.