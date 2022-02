Ingrid Guimarães posta clique encantador da filha, Clara e brinca: ''Vai mandar eu apagar a foto em 3, 2,1…''

Ingrid Guimarães mostrou a realidade de uma mãe de adolescente ao postar um clique da filha, Clara

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 12h48

Nesta terça-feira, 16, Ingrid Guimarães (49) decidiu usar suas redes sociais para mostrar de um jeito bem-humorado como é ser mãe de adolescente.

A atriz publicou um clique encantador onde a filha, Clara (12), aparece se divertindo no shopping com a mãe, enquanto ela usava um boné vermelho estiloso.

Na legenda, a mamãe babona brincou com a situação: "Acordei com uma lindeza que cresceu e que vai mandar eu apagar a foto em 3, 2,1… Alguém tb não consegue mais tirar uma foto do filho sem eles acharem mico?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ela está muito linda!", disse um. "Aqui em casa também é assim", brincou outro. "Tá linda e enorme.", escreveu um terceiro.

Muito estilo

Recentemente, Ingrid se destacou ao surgir toda estilosa na praia usando um maiô recortado, esbanjando toda sua beleza e boa forma.

"Tá linda" e "Maravilhosa", foram só alguns dos comentários que os que seus seguidores fizeram para elogiá-la.

Confira o clique encantador que Ingrid Guimarães fez da filha, Clara: