Henri Castelli mostra detalhes da festa de aniversário da filha e se declara: ''Me orgulha só por existir''

Com homenagem carinhosa, Henri Castelli revela momentos carinhosos durante a festa de aniversário da filha

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 16h06

Na última quarta-feira, 9, Henri Castelli (43) encantou seus seguidores com registros da festa de aniversário da filha, Maria Eduarda (8).

Com um evento super colorido, o ator comemorou os 8 aninhos da herdeira rodeado pela família e amigos no último fim de semana e resolveu dar mais detalhes do momento especial para os fãs, sem esquecer de reafirmar o amor pela pequena.

“Feliz aniversário meu amor! Por você, tudo vale a pena minha pequena gigante. Até eu ficar horas aqui tentando ajustar esse post (você ainda vai me ensinar a fazer isso)! E nas nossas brincadeiras que só a gente entende. Você é a minha garota, menina dos meus olhos, o meu sonho que se tornou real”, escreveu ele na legenda do post.

“Minha Duda, eu aprendo a ser leve com você, minha menina! O que importa é construirmos memórias juntos e sermos sempre felizes. Amo olhar para você e ver o quanto me orgulha só por existir, filha. Nunca duvide do meu apoio e de que estarei ao seu lado para sempre!”, completou o artista.

Além da caçula, também herdeira de Juliana Despirito, o ator também é pai de Lucas (15), fruto do ex-relacionamento com Isabeli Fontana (38).