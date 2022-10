Gusttavo Lima posta nova foto com os filhos em frente a jatinho: ''Muito amor''

O cantor Gusttavo Lima compartilhou um lindo registro com os filhos, Gabriel e Samuel, e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 15h07

Gusttavo Lima (33) compartilhou um novo registro com os filhos, Gabriel (5) e Samuel (4), voltando para casa após uma viagem para os Estados Unidos. O cantor posou com os herdeiros em frente ao jatinho e arrancou elogios.

Na imagem, o trio combina look com bermuda preta, camiseta branca e boné. "Memórias", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs da família não aguentaram e lotaram os comentários de elogios. "Tanto amor em uma só foto", "Coisa mais linda", "Que foto maravilhosa", "Vocês são tudo, lindos", dispararam eles.

Durante a viagem, Andressa Suita (34) dividiu com os seguidores um compilado de vídeos de um passeio de barco com o marido e os filhos. Diante de um belíssimo pôr do sol, eles esbanjaram sintonia e amor nos registros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🏛 Gusttavo Lima 🏛 (@gusttavolima)

LEONARDO POSTA FOTO COM GUSTTAVO LIMA APÓS TREINO

O cantor sertanejo Leonardo (59) aproveitou suas redes sociais para mostrar como começou sua semana de forma diferente. No clique, ele mostrou um pós-jogo que teve com Gusttavo Lima e mais dois amigos. Na legenda, Leonardo aproveitou para brincar: “Nem só de cachaça vive o homem! A semana começou diferente.”

