Giovanna Ewbank flagra Titi brincando com gatinho e web se derrete: ''Tão lindinhos''

Mamãe coruja, Giovanna Ewbank encanta internautas com registros de Titi fazendo carinho em gatinho

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 16h53

Nesta sexta-feira, 18, Giovanna Ewbank (35) explodiu o fofurômetro nas redes sociais com um registro cheio de carinho.

Em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, a atriz flagrou a filha, Titi (8), com Vicente (11), herdeiro de Ricardo Pereira (42) e Francisca Pereira, brincando com um gatinho.

“Acho que vi uns gatinhos”, brincou ela na legenda da publicação, encantada com a beleza do momento com as crianças.

Nos comentários, os fãs se derreteram. “Tão lindinhos”, disse um. “Não sei quem é mais fofo”, brincou outro. “Transbordando beleza”, declarou mais um.

Além da menina, a esposa de Bruno Gagliasso (39) também é mãe de Bless (7) e Zyan (1), que mesmo com a pouca idade também já é um fenômeno na web.