Giovanna Ewbank e Titi posam com animais de rancho: "Muito amor"

Mãe e filha posaram juntinhas com animais do rancho da família e encantaram a web

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 14h04

O dia começou encantador para Giovanna Ewbank (35)! Nesta sexta-feira, 15, a atriz e apresentadora compartilhou cliques ao lado da filha Titi (8).

Em seu perfil no Instagram, Giovanna posou ao lado de Titi com os novos animais que estão no rancho da família, no interior de São Paulo.

Nos cliques, mãe e filha aparecem sorridentes e aventureiras segurando uma ave: "Conhecendo e dando muito amor aos novos moradores do rancho", escreveu.

Titi e Giovanna também combinaram as botas rosa e os chapéus estilosos, esbanjando estilo no rancho da família.

Veja os cliques de Titi e Giovanna Ewbank: