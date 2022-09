Giovanna Ewbank e o filho, Bless, surpreendem a web ao dublarem áudio famoso nas redes: ''Perfeito!''

Giovanna Ewbank e o filho, Bless mostraram muito talento ao dublarem áudio famoso na web

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 19h26

Nesta segunda-feira, 5, Giovanna Ewbank (35) usou suas redes sociais para exibir um vídeo encantador que fez ao lado do filho, Bless (7). A atriz e seu herdeiro aparecem um em frente ao outro, atuando muito ao dublarem um áudio famosos na web.

Durante o clipe, os dois aparecem 'discutindo' em espanhol, enquanto faziam caras e bocas um para o outro. Na legenda, a mamãe babona não se aguentou ao falar desse momento com o menino: "Quem nos acompanha por aqui e pela rede vizinha sabe que o Bless AMA fazer dublagem, mas dessa vez ele não só pediu pra eu postar como me falou pra pedir pra VOCÊS darem LIKE. Acreditam? Então bora dar muito like, comentários e pra ele?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ai maravilhoso!", disse um. "Perfeito", falou outro. "Essa criança não tem defeitos", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo arrasador de Giovanna Ewbank e seu filho, Bless, dublando um áudio famoso nas redes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank deixa fãs babando ao surgir com os cabelos cor de rosa

Recentemente, Giovanna Ewbank usou suas redes sociais para exibir um visual super estiloso que teve por um tempo. Ela publicou uma série de fotos divertidas, onde aparecia com os fios de seu cabelos rosados nas pontas.

"E eu que acabei de tirar o cabelo rosa e já tô com saudade? Será que é o inferno astral já batendo aqui na porta?", escreveu ela na legenda do postem questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!