Giovanna Ewbank diverte ao fazer vídeo dançando com os filhos

Apresentadora Giovanna Ewbank fez vídeo com os herdeiros e divertiu ao mostrar bagunça deles

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 13h42

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) encantou e divertiu ao compartilhar um vídeo brincando com os filhos.

Nesta terça-feira, 05, a famosa mostrou um momento de bagunça com Titi(8) e Zyan(1) e arrancou risadas na rede social com a dupla cheia de energia.

"NÃO RI! Kkkkkk o clássico caos da mãe de 3 tentando dar atenção a todos… qual o seu mood? 1-Títi: Nada me abala / 2- Gioh: Não consegue finalizar nada do que começa a fazer / 3- Zyan: NÓIS capota mas não breca!", descreveu o momento com as crianças.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com o trio. "Muito bom", aprovaram. "Ficou ótimo", disseram outros.

Ainda recentemente, Giovanna Ewbank deixou os internautas babando ao mostrar o filho caçula imitando o mais velho Bless (7).

Veja o vídeo de Giovanna Ewbank e os filhos: