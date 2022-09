Giovanna Ewbank cai na gargalhada com confusão do filho entre Bruno Gagliasso e Mario Bros

Giovanna Ewbank não escondeu a risada após Zyan comparar Bruno Gagliasso com boneco de Mario Bros

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 14h28

Giovanna Ewbank (35) divertiu os seguidores com um vídeo hilário do filho caçula, Zyan (2), confundindo o pai, Bruno Gagliasso (40), com o personagem, Mario Bros. Pelos Stories do Instagram, a apresentadora mostrou a cena e caiu na gargalhada.

"Dá aqui, Zyan, deixa eu mostrar", pediu ela, pegando o boneco do Mario para mostrar aos fãs. "Bruno, olha o que o Zyan falou, que é você, ele falou 'papai' para o Mario Bros", contou em meio ao riso.

A atriz concluiu a brincadeira questionando o herdeiro. "É o papai, Zyan?". Na legenda, ela brincou ainda mais com "Porque será?", fazendo referência ao tamanho dos dois.

Recentemente, Giovanna Ewbank encantou os fãs da família ao compartilhar uma sequência de fotos do filho caçula, Zyan, imitando o personagem Menino Maluquinho.

GIOVANNA EWBANK DEIXA OS SEGUIDORES BABANDO COM FOTOS COM O CABELO ROSA

Giovanna Ewbank (35) usou suas redes sociais para exibir um visual super estiloso que teve por um tempo. A apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, publicou uma série de fotos divertidas, onde ela aparece com os cabelos com as pontas rosadas.

Nas imagens, além de exibir suas madeiras cor de rosa, ela surgiu usando um look estiloso, com uma bata rosa bem clarinha, uma saia branca e uma botinha também branca. Ela ainda apostou em uma maquiagem arrasadora e acessórios prateados.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!