Filhos do jogador Hulk fazem homenagem no aniversário do pai

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 20h46

Na última segunda-feira, 25, Hulk completou seus 36 anos de vida! Os filhos do jogador de futebol prepararam uma bela homenagem para o pai.

Ian, Tiago, Alice e até a pequena Zaya de três meses usavam camisetas com fotos do pai e a mensagem: “Parabéns papai, nosso super-herói”.

Em seu Instagram, o atleta compartilhou a imagem dos filhos nesta terça-feira, 26. “Quando me encontro sem respostas sobre a lógica da vida, simplesmente agradeço a Deus pelo tesouro que me foi confiado, meus filhos”, escreveu o pai na legenda.

Os seguidores do jogador do Clube Atlético Mineiro adoraram a foto dos quatro filhos de Hulk! “Que família linda”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Que quarteto mais lindo”.

Adição à família!

Em maio, a filha mais nova de Hulk, Zaya completou seu primeiro mês de vida! A menina fruto do casamento do jogador com Camila Ângelo (32) celebrou seu primeiro mêsversário em grande estilo, com direito a bexigas e bolo.