Filhos de Simaria roubam a cena com beleza em ensaio: ''Lindos''

Em fotos profissionais, filhos de Simaria esbanjaram beleza e charme ao aparecerem combinando looks com a cantora

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 09h54

Os filhos de Simaria Mendes (39) roubaram a cena na rede social da cantora!

Nesta segunda-feira, 9, a coleguinha compartilhou fotos de um ensaio que fez com os herdeiros, Giovanna (9) e Pawel (6), e encantou com tanta fofura.

Usando looks parecidos, Simaria e os pequenos surgiram cheios de estilo no momento em família. "Com amor, para todas as mamães do mundo! Minhas vidas todinha em um carrossel de quatro fotos", mostrou ela.

Nos comentários, os seguidores admiraram os cliques do trio. "Família linda", elogiaram os fãs. "Eles estão muito lindo", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, antes do Dia das Mães, vazou um áudio de Simaria discutindo com a irmã Simone Mendes (37). Na rede social, a esposa de Kaká Diniz esclareceu a situação.

Veja as fotos dos filhos de Simaria: