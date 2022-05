Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se divertem juntos com carrinhos motorizados

A mamãe Giovanna Ewbank divulgou vídeos dos herdeiros em um momento de diversão e se derreteu

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 14h13

Se sozinhos já se divertem, imagina juntos!

Giovanna Ewbank (35) dividiu vídeo encantadores dos três filhos se divertindo com os novos brinquedos motorizados que ganharam.

Nas imagens, o caçula da família, Zyan (1), mostra toda a sua habilidade com o volante ao brincar com os irmãos mais velhos, Titi (8) e Bless (7).

"Será que as crianças estão curtindo os brinquedinhos novos??? Sente a evolução do irmão caçula. 1- Zyan sentadinho bem comportado e ainda com um pouco de medo ao lado do Bless. 2- Zyan se arrisca a sentar atrás do Bless, um pouco mais radical, mas sempre cauteloso “Cuidado! cuidado!”. 3- Zyan pega o carro escondido e vai pra rancho dirigindo SOZINHO, em pé e com uma mão SÓ!", escreveu a mamãe coruja na legenda.

A fofura do trio chamou a atenção dos internautas. "É demais para o meu coração", "Quem aguenta essa caçula?", "Ai meu deus que fofura é essa", dispararam.

CONFIRA OS VÍDEOS FOFÍSSIMOS DE TITI, BLESS E ZYAN