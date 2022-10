Filho de Marília Mendonça rouba a cena em foto com a avó

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo exibe seu sorrisão em nova selfie com a avó, Dona Ruth

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 14h57

Neste sábado, 29, Dona Ruth mostrou uma nova foto ao lado do neto, Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff. Na imagem, o menino roubou a cena ao mostrar seu sorrisão enquanto brincava com a vovó coruja.

“Tapa na cara da tristeza. Sabadou”, disse ela na selfie.

A foto foi compartilhada apenas uma semana antes da data que completa um ano da morte da cantora Marília Mendonça. A estrela faleceu no dia 5 de novembro de 2021 em um acidente de avião. A aeronave estava levando a cantora e sua equipe para um show em Minas Gerais, mas caiu em uma cachoeira pouco antes do aeroporto. A artista e os outros ocupantes do avião faleceram no local.

Nesta semana, Dona Ruth foi entrevistada para uma reportagem do Fantástico, da Globo, e contou que ainda não mexeu no quarto que era da filha na mansão da família. O local continua do jeito que Marília deixou antes de sua morte.

Confira a selfie de Léo e Dona Ruth: