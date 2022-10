Filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso alimenta animais no rancho da família

Zyan, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, explode o fofurômetro em vídeo curtindo a vida no rancho da família

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 15h17

Não tem como dizer que Zyan (2) não adora a vida no campo! Neste sábado, 15, Giovanna Ewbank (36) compartilhou um vídeo do filho cuidando dos animais e se derreteu.

Nas imagens, o pequeno aparece alimentando as galinhas do rancho da família. Acompanhado pela chef da família, ele mostrou não ter medo nenhum dos bichinhos.

"Mais um dia de #vidanorancho com meu pequeno grande fazendeiro…ele alimenta as galinhas, peixes, cavalos, planta árvore, colhe na horta, nada no lago, e não cansa nunca! Meu menino Mogli ama muito a natureza", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Durante a temporada da família no rancho, Bruno Gagliasso (40) registrou o herdeiro em contato com a natureza no rancho da família e encantou. Nas imagens, o pequeno escala e desce rolando uma ladeira de terra no local e se diverte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

MÃE DE GIOVANNA EWBANK BABA POR NOVAS FOTOS DOS NETOS

A mãe de Giovanna Ewbank (36) é uma verdadeira vovó coruja! Deborah dividiu com os seguidores novas fotos dos netos, Titi (9), Bless (7) e Zyan (2), e babou. A veterana compartilhou os bastidores de um ensaio fotográfico das crianças, não aguentou a beleza e fofura, e rasgou elogios para o trio. "Bom dia com os netos mais maravilhosos do mundo", escreveu ela na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!