Filhas de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni explodem o fofurômetro ao se divertiram juntas em vídeo

Madalena e Amélia, filhas de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, derreteram o coração dos seguidores com vídeo fofíssimo

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 15h31

É fofura demais para apenas duas crianças! Nesta terça-feira, 28, Yanna Lavigne (32) dividiu um vídeo fofíssimo das filhas, Madalena (4) e Amélia, de 5 meses, e derreteu o coração dos seus seguidores.

No perfil do Instagram, as irmãs aparecem juntinhas durante uma brincadeira e, claro que a mamãe coruja fez questão de registrar a cena.

Nas imagens, a mais velha aparece com a mais nova no colo enquanto canta e arranca risadas da caçula.

"Então, isso é amor", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os admiradores rapidamente lotaram os comentários. "Vou explodir de amor", "Relação mais linda. Duas lindas", "Ela olhando pra Mada", dispararam.

CONFIRA A FOFURA DE MADALENA E AMÉLIA